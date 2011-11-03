欧央行意外降息且谨慎看待购债计划

* 欧洲央行将利率调降25个基点至1.25%

* 德拉吉认为年末前後经济"温和衰退"

* 并未承诺扩大公债购买计划

* 欧洲央行12月降息的机率为50%--调查

路透法兰克福11月3日电---欧洲央行周四意外调降利率25个基点至1.25%,总裁德拉吉称,欧元区可能在2011年馀下时间内陷入"温和衰退".

德拉吉在上任第一周就陷入一场极度的混乱.欧元区领导人正思考万一希腊退出欧元区的情况,意大利经济政策失灵也可能把该国卷入这场风暴之中.

但他并未承诺扩大央行购债计划来支撑意大利和西班牙等国,反而将这一计划称为"有局限的".

"我们现在看到的是...随着年关将至,缓慢的经济成长逐渐变为温和衰退,"德拉吉在新闻发布会上表示,会上他沿袭了前任总裁特里谢的一些语言风格,并不时掺进一些幽默感,首次亮相便令人信服.

"很可能大幅调降2012年平均实质国内生产总值(GDP)增长预估,"他说.

德拉吉表示,这次降息是欧洲央行管理委员会23位成员一致通过的决定.该决定提振股市.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升1.9%.

路透在该利率决议宣布後对51位分析师进行的调查结果显示,欧洲央行在年底前再次降息的可能性为50%.

10月欧元区通胀为连续第二个月在3.0%,远高于欧洲央行的略低于2%目标.

德拉吉表示,欧洲央行预期明年通胀将降至2%以下,随着经济需求降温,薪资和成本压力将消退.

"我们预期12月还会再次降息,明年主要政策利率跌破1%的可能性很高,"摩根大通分析师David Mackie表示.

欧洲央行降息令市场大感意外,但德拉吉对买债计画的立场则保守许多.希腊在欧元区的前途未卜,令欧元区危机加深,买债计画因而益发受到关注.

欧洲领导人稍早表示,若希腊不迅速决定执行纾困计画,他们准备让希腊脱离欧元区,以保护这个甫问世12年的单一货币.而这也让意大利、西班牙、甚至法国成了市场瞩目的焦点.

在希腊总理帕潘德里欧试图就纾困计画举行公投後,欧洲给希腊下了最後通牒,这也让欧洲央行的压力升高.许多分析师认为,欧洲央行是有能力平定局势的唯一机构.

当被问及希腊退出欧元区的可能性时,德拉吉表示,这个选项并不在协定内.

参看欧洲央行相关图表,请点选(link.reuters.com/kah88r)

**买债计画未调整**

德拉吉未暗示会加快央行的债券购买计画,尽管希腊风暴已经威胁到意大利和西班牙等较大的经济体.

"我们的证券市场计画有三个特点:它是暂时的、有限的、对于货币政策传导渠道恢复正常是必要的,"他说.

他表示,欧洲央行焦点并非放在意大利债券收益率上,并强调央行不会因任何人的施压而去买债.他指出,认为可以透过外部干预长时间压低主权债收益率是毫无意义的.

"德拉吉采取了非常传统的立场,"Mackie在研究报告中称,并指出他也不认同欧洲央行作为最後一道防线的构想.

在德国对于由意大利人接掌欧洲央行的担忧下,德拉吉也试图安抚德国,他表示,自己对于德国央行的传统非常敬佩.

"对于未来,让我尽自己的本分,我们每隔一段时间会检查我的表现是否符合这样的传统,或者已偏离正道,"他说.(完)