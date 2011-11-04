4日盘前分析：短期调整风险增加

A股市场周四小幅收高。大盘再现十字阴星，经过连续上涨，市场已积累了一定的获利盘，技术上有消化整固的要求，虽然当前点位上方抛压较重，但市场总体还是保持着强势运行态势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

A股市场周四小幅收高。大盘再现十字阴星，经过连续上涨，市场已积累了一定的获利盘，技术上有消化整固的要求，虽然当前点位上方抛压较重，但市场总体还是保持着强势运行态势。

从外围市场看，美国股市周四连涨第二天，因希腊可能放弃拟议的公投。公投可能威胁该国的欧元区成员国地位，并可能引发全球市场动荡。欧洲央行稍早降息令投资者惊喜，此举暗示央行将采取更为激进的举措应对该地区成长放缓。

从技术层面分析，昨日大盘早盘一度放量上攻，但是在短线获利盘回吐的压制下，多方并没有成功攻破压力位，同时量能放大指数却表现停滞，再加上收出倒“T”型十字星，预示着大盘短线调整的概率有所增加。

笔者认为，尽管短线大盘存在调整的风险，但是投资者也不宜过分悲观，预计大盘短线调整空间有限，在调控政策微调、流动性改善，估值偏低、业绩回落但仍处预期中的大背景下，反弹仍有望延续。

消息面，国家主席胡锦涛3日在戛纳出席了金砖国家领导人会晤，同与会的巴西总统罗塞夫、俄罗斯总统梅德韦杰夫、印度总理辛格、南非总统祖马等就金砖国家合作和二十国集团领导人戛纳峰会相关问题交换了意见。

胡锦涛指出，当前，世界经济形势严峻复杂，一些发达国家主权债务问题突出，引发金融市场动荡，不少发展中国家也面临通胀压力，世界经济增速有所放缓。在当前形势下，二十国集团要更好地同舟共济，同心协力，共克时艰，以推动世界经济强劲、可持续、平衡增长，尤其是要把实现强劲增长放在首位。发达国家和发展中国家都要保持经济平衡较快增长势头。只有这样，世界经济才能实现复苏增长。

另外，有关人士日前向记者透露，在已上报的新成品油定价机制方案中，除明确缩短调价周期、加快调价频率及调整挂靠油种外，另一项改变是，当国际油价在一定价格区间内波动时，有关部门将不再就每次调价下发通知，而是可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格。（完）

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