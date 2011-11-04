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国际财经 | 2011年 11月 4日 星期五 08:47 BJT

中国将放宽对日本食品的进口限制--日经

路透11月4日电---《日本经济新闻》称，中国政府将放宽对日本食品的进口限制。这些措施是在日本福岛第一核电站发生核灾後实施的。

报导称，中国将放宽从日本进口加工食品、清酒和调味品等多数产品。水果、肉类等少量易腐坏类食品进口仍受限。

报导称，中国仍将全面禁止从日本宫城县、福岛县及其它八县进口食品。

该报称，进口产品需要出具双方认可的原产地证书。

《日本经济新闻》称，日本去年对华出口额约为13.08万亿日圆（约合1,677.3亿美元），其中食品出口占0.4%。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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