中国股市盘前看点--11月4日

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--20国集团(G20)法国戛纳(坎城)峰会.
--中国央行货币政策委员李稻葵讲话.
--欧元区9月生产者物价指数(PPI)
--美国10月非农就业报告、10月28日当周经济周期研究所(ECRI)领先指标
**宏观经济及政策面**
--中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.
--海关总署表示,截至2日(周三),中国今年对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.
**重点行业和公司**
--中证报援引消息人士透露,新成品油定价机制方案中,要求当国际油价波动时,有关部门不再就每次调价下发通知,可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.
--近三年来,中国零售业能耗水平呈稳步下降趋势,预计2011年零售业万元营业额能耗量同比下降约15%.
--船舶工业协会数据显示,今年来国内船厂新承船舶订单量同比下降四成,目前主要工作是完成前两年造船热时接下的订单.业内人士预计,2013年造船业将集体陷入谷底.
--万科(000002.SZ)10月销售面积100.4万平方米,销售金额103.4亿元,同比下降23%和33%.
--新兴铸管(000778.SZ)称,拟认购参股公司加拿大铁矿开发商Advanced Explorations Inc(AEI)AXI.V500万加元的可转换债券.
**海外动向**
--美国股市周四连涨第二天,因希腊可能放弃拟议的公投.公投可能威胁该国的欧元区成员国地位,并可能引发全球市场动荡.欧洲央行稍早降息令投资者惊喜,此举暗示央行将采取更为激进的举措应对该地区成长放缓.道琼工业指数上升208.43点,或1.76%,报12,044.47点.
**关键点位**
--沪综指在半年线2,620点附近会遭遇较大压力.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。