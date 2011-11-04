美官员称中国正意识到汇率弹性优点

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透法国戛纳11月3日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德（Lael Brainard）周四称，中国正意识到，有弹性的汇率机制可以作为一个强大的政策工具。
她说：“货币议题一直是这些对话的一部分，我相信在此事上，会传出一些有关行动计划的声音。”
“我认为，中国正意识到，汇率的弹性机制对于助其拉动内需的重要作用。这是最有力工具之一……中国在短期内可以选择使用。”
她并称，当前美国银行体系资本金充足，足以抵御新一轮全球金融危机。
她在戛纳参加20国集团（G20）领导人峰会时告诉记者：“美国银行体系资本金状况比危机刚发生时好了很多。充裕的资本储备……是对我们的银行大额保单。”
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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