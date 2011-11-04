欧元区重陷衰退的可能已过半--欧洲央行管委

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透布鲁塞尔11月3日电---欧洲央行管理委员会成员莫尔许周四接受卢森堡RTL电台采访时表示,经济陷入衰退的可能性已经上升到逾50%.采访之前,欧洲央行令人意外地宣布降息25基点.
"几个月前,我们认为重陷衰退,经济在一个以上的季度出现负增长,其可能性低于10%,而现在这种可能性已升至50%以上."他对该电台表示.
"我们看到,在过去几周或几个月中,经济实际上呈直线下滑状态."莫尔许说.
"市场不再相信任何人,风险厌恶情绪大幅上升,连公债都没有人买了,这实在是非常巨大的危险."央行降息後他在卢森堡报纸Tageblatt周四的一次专访中这样说道.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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