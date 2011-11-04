中国经济已本实现“软着陆” 明年仍能保持8-8.5%以上增速--专家

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月4日电---中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.
中国证券报周五援引他的话称,由于及时调控房地产市场,中国没有像美国、日本当年那样形成全国性大泡沫.经过一年半时间以来的房地产调控和货币政策的调整,中国经济已经基本实现"软着陆".
"中国经济最优的增长不是两位数的增长,而是可持续的、没有通货膨胀和通货紧缩的增长."樊纲称.
他认为,要实现这种健康增长,在某种时候经济增速会出现一定的下滑,但下滑并不意味着滞胀.中国经济增速从11%降到9%,仍是世界最高的增速,而且是比较稳定的增长.
中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月新高至6.5%.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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