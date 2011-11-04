中国称支持阿盟叙利亚危机解决计划

路透北京11月3日电---中国外交部发言人洪磊周四表示，中国对叙利亚与阿拉伯国家联盟（阿盟）方面就解决叙利亚危机工作文件达成一致表示欢迎，并称这是尽早启动由叙利亚各方广泛参与的包容性政治进程的重要一步。

阿盟周三称，叙利亚政府已批准该联盟的一项计划，同意与反对派展开对话，停止已持续七个月的流血冲突。

叙利亚同意的条件包括：停止使用暴力，释放政治犯，撤走街头及居民区武装力量，并允许阿盟和媒体介入。

洪磊在例行记者会上说：“这是缓解叙利亚紧张局势和尽早启动由叙利亚各方广泛参与的包容性政治进程的重要一步。”

“中方希望叙利亚有关各方采取切实努力，停止一切暴力，为通过对话协商解决问题创造条件。”

中国中东问题特使吴思科周日也表示，叙利亚政府应加快落实改革承诺，叙利亚局势危险，流血冲突不能再继续。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。