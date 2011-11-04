中国称支持阿盟叙利亚危机解决计划

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月3日电---中国外交部发言人洪磊周四表示，中国对叙利亚与阿拉伯国家联盟（阿盟）方面就解决叙利亚危机工作文件达成一致表示欢迎，并称这是尽早启动由叙利亚各方广泛参与的包容性政治进程的重要一步。
阿盟周三称，叙利亚政府已批准该联盟的一项计划，同意与反对派展开对话，停止已持续七个月的流血冲突。
叙利亚同意的条件包括：停止使用暴力，释放政治犯，撤走街头及居民区武装力量，并允许阿盟和媒体介入。
洪磊在例行记者会上说：“这是缓解叙利亚紧张局势和尽早启动由叙利亚各方广泛参与的包容性政治进程的重要一步。”
“中方希望叙利亚有关各方采取切实努力，停止一切暴力，为通过对话协商解决问题创造条件。”
中国中东问题特使吴思科周日也表示，叙利亚政府应加快落实改革承诺，叙利亚局势危险，流血冲突不能再继续。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。