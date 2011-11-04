铁道部称11月20日前将工程欠款拨付到位

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月4日电---继中国南车(601766.SS)收到铁道部的应收货款後,铁道部表示,将于11月20日之前,把工程欠款拨付到位,以保证在建铁路项目的连续施工.
人民日报周五援引铁道部称,在有关部门支持下,铁道部加大资金筹措力度,并于近日将筹措到的资金拨付到各建设单位.
轨道交通装备两大供应商--中国南车(1766.HK)和中国北车601299.SS于10月31日分别收到铁道部近60亿和约45亿元人民币的应收销售商品款.
近期有关铁路建设资金紧张的消息频频传出,为缓解铁道部融资困难,政府先後出台对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施.
据新华网此前报导称,铁道部近期还将获得超过2,000亿元的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.
今年7月23日,甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.铁路投资之後明显放缓.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 丁淑琴
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
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