G20公报草案提出促增长计划

* G20公报草案专注于促进全球经济成长的行动方案

* 在危机加剧之际,G20寻求扩大IMF资源

* 法国的G20目标因欧元区危机加深而失色

路透法国戛纳11月3日电---在法国召开的20国集团(G20)领导人峰会周四确定一项行动方案,试图让全球经济恢复平衡增长,同时可能寻求扩大国际货币基金组织(IMF)的资源以帮助饱受经济冲击的国家.

路透看到的一份标明日期为11月2日的公报草案显示,G20将同意敦促预算赤字庞大的国家进行财政整顿,拥有巨大贸易顺差的国家提高国内需求.

消息人士告诉路透,该行动计划包括,意大利承诺削减债务与赤字.G20试图缩小经济失衡,促使欧洲结束财政混乱局面.这种失衡状况为2007-09年危机埋下伏笔.

俄罗斯总统梅德韦杰夫说,"债务负担过重的国家应立即实施财政紧缩.被市场视为安全港的欧元区国家应支撑需求,从而帮助改善区内较弱国家的处境."

G20领导人表示,此次戛纳峰会普遍认同IMF应当增资,以向外界传达信心,并赋予其抗击未来危机的能力.

英国财政大臣奥斯本称,中国表示支持,并且在商谈当中没有出现不同意见的声音.目前G20国家身上压力不轻,在会谈中需要像对抗2008年危机时那样,表现出果断决心.

"国际社会认可必须关注全球整体经济形势,有关以传统方式为IMF增资的辩论已经开始,但尚未得出结论,"奥斯本说.

"我没有听到任何人反对IMF增资的建议,"他补充说."据我从中国方面听到的意见,中国也愿意向IMF提供支持."

中国国家主席胡锦涛在戛纳表示,"在这个关键时刻抓住主要矛盾,共同提振市场信心,积极化解风险挑战,努力促进世界经济增长和金融稳定."

**各方评论**

澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)称其希望不论采取何种行动,速度都要快.吉拉德在戛纳对记者表示,"G20成员国普遍认为,的确需要额外融资,我们将在今夜及明日就此进行商讨."

法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)原本希望利用今年法国作为G20轮值主席国的时机,来实现包括重新思考全球金融体系及抗衡商品价格大幅波动举措在内的远大目标.

然而,萨科齐不得不降低预期,因两年前发端于希腊的危机也让欧元区其他负债累累的成员国卷入风暴,引起金融市场的警觉.

土耳其总理Tayyip Erdogan谈到,"影响经济的最大软肋是发达经济体公共债务的可持续性."

他说,"为了全球经济的未来,我们仍需克服严峻的风险因素及挑战,不只是欧洲,还有其他面临公共债务累累、失业率高企和全球失衡等问题的地区.所有G20成员国比之前更加紧密地合作,尤为重要."

G20公报草案未涉及汇率政策和IMF资源方面的内容,表明仍在商讨中.除此之外,这份公报草案并无意外之处.

G20将于周五峰会结束後发布最终公报.(完)

--编译/审校 张涛/艾茂林/兰秀娟/徐文焰/王冠中

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