《星岛日报》：国外展权势难助奥巴马连任

（11月4日）

美国总统奥巴马获财经杂志“福布斯”选为今年全球最具权力的人.他在国际舞台上的影响力毋庸置疑,在国内权力却不断受到挑战,要出九牛二虎之力来摆脱“外强内弱”打击连任机会的危机.“福布斯”的百人权势排名榜,主要考虑四个条件,包括权力范围涵盖的人数、财金资源多少、跨区影响力,以及运用权力的积极性.

以美国国力及在全球事务中举足轻重的地位,总统在权力排行榜名列前茅,并不稀奇.奥巴马外交上修复了布殊年代与欧陆的紧张关系,美国的新旧“死对头”拉登和卡达菲双双被杀,欧洲经济疲弱及国债危机导致美国重拾环球经济避风港的地位,重振一度被金融海啸削弱的发言权.

奥巴马成功收复了美国在布什年代的大量外交失地.尽管在外交和军事上过关斩将,总统在国内运用权力,却屡受国会种种掣肘.最明显是在提高政府举债限额方面几乎拉倒,令美国丧失享受了一百年的最高信贷评级.他推出的种种救助经济措施,虽然稳住海啸後的危局,但是经济未能摆脱双底衰退阴影,失业率上升到9.1%的多年高位.展望将来,联邦储备局主席伯南克警告经济复苏可能出现“令人沮丧的缓慢步伐”.奥巴马以促进就业为施政主调,可是举步维艰.

二次大战的历届美国总统,除了里根,没有一个能够在失业率超过百分之六的经济环境下连任.奥巴马显然要突破这个困局,控制国会下议院的在野共和党则锐意拖奥巴马的後腿.奥巴马的权势能否持久,就视乎他有没有办法在国内过关斩将推行他的政策,不做”跛脚鸭”.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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