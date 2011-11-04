中资银行或收购MF Global金属期货经纪业务--消息

路透伦敦11月3日电---据行业消息人士透露,破产的期货经纪商MF Global的金属业务正在被分拆,但其交易员可能被新加入者瓜分,比如希望在伦敦金属市场占据一席之地的中资银行等.

消息人士表示,要出手MF Global在伦敦金属交易所(LME)的场内交易席位可能不太容易,尤其是目前大量交易都已经转向电子交易.

不过消息人士称,由于买家兴趣不大或者缺少买下整个团队的资金,MF Global HoldingsMF.N的伦敦分支可能面临被拆分的命运.MF Global Holdings周一申请破产,其伦敦分支在LME是一家中等规模的金属经纪商.

同业对手INTL FCStone的LME全球销售和交易主管Alex Heath告诉路透,最有可能收购的买家或许来自全球最大金属消费国中国.

"我猜测能购买这样规模业务的可能是中国的某个大银行,而不是欧洲或美国的银行,後者更有可能挑选个别业务部门和员工,"他表示.

"据称他们在(金属)市场几乎白手起家,因此他们需要这样的基础设施和专业技能,抓住这个机会,这些问题就可以一下子全都解决.与该行业的其它公司不同,他们有资金,也有冒险意愿."

法国农业信贷银行分析师Robin Bahr也认为中资银行最有可能成为买家."与上海之间的套利业务非常活跃,因此收购当然很有意义."

几名交易员称,中国四大国有银行之一的中国银行(601988.SS)正在英国成立一个大宗商品交易公司,该公司将向LME申请2类会员资格,不过预计至少要等到2012年才能获批.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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