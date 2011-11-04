希腊总理面临议会信任投票 胜算渺茫

路透雅典11月4日电---希腊总理帕潘德里欧将于周五面临一场胜算不高的信任投票.他提出对人们寄予希望的新抒困计划举行全民公投,反而引火上身损兵折将.

但即便他执政的政府在议会信任投票中过关,帕潘德里欧在位的日子似乎也已屈指可数.政府消息人士称,他已与内阁达成协议,同意与保守派反对党协商建立执政联盟後辞职.

公投提议令许多希腊和欧洲领导人备感惊愕,帕潘德里欧则进行反击,拒绝反对党要求的为过渡政府让位.

但分析师指出,帕潘德里欧这种积极反击的姿态大概不会持续多久了.

"总理选择不回应反对党关于建立执政联盟过渡政府的提议,令其处境十分艰难.因此我认为他不太可能通过此次信任投票."(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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