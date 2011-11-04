希腊总理面临议会信任投票 胜算渺茫

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透雅典11月4日电---希腊总理帕潘德里欧将于周五面临一场胜算不高的信任投票.他提出对人们寄予希望的新抒困计划举行全民公投,反而引火上身损兵折将.
但即便他执政的政府在议会信任投票中过关,帕潘德里欧在位的日子似乎也已屈指可数.政府消息人士称,他已与内阁达成协议,同意与保守派反对党协商建立执政联盟後辞职.
公投提议令许多希腊和欧洲领导人备感惊愕,帕潘德里欧则进行反击,拒绝反对党要求的为过渡政府让位.
但分析师指出,帕潘德里欧这种积极反击的姿态大概不会持续多久了.
"总理选择不回应反对党关于建立执政联盟过渡政府的提议,令其处境十分艰难.因此我认为他不太可能通过此次信任投票."(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。