白宫称美国对G20的影响力并未减弱

路透法国戛纳11月3日电---随着欧洲转向在经济上较为自信的中国寻求帮助,关于美国受国内预算问题掣肘,对20国集团(G20)的影响力已减弱的看法,周四惹怒了多位白宫官员.

"我们做出贡献的能力、牵头的能力及影响这些问题结果的能力,并非意味美国纳税人为每个问题买单,"白宫高级助理Michael Froman表示.

多位欧洲官员希望说服中国动用其巨额外汇储备中的一部分,来驰援欧元区援助基金,不过中国政府迄今尚未公开表示其意愿.

美国国内政界目前排除了总统奥巴马向欧洲做出任何大笔金援表示的可能性。

在美国失业率高企的情况下,奥巴马所属民主党正与共和党就达成大幅减赤的协议进行角力.解决失业率高企的问题,可能是明年奥巴马有望连任的关键.

减支使得美国对外施援成为此次激烈选战的焦点议题,而华府尚未表示可能援助欧洲.

相反,白宫认为,欧洲拥有援助自身的资源.而美国仍为全球第一大经济体的事实,意味着其观点仍举足轻重.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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