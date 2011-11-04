康师傅计划收购百事可乐中国业务--消息

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透香港11月4日电---一位了解交易情况的消息人士周五表示,康师傅计划收购碳酸饮料大厂百事可乐(PEP.N)的中国业务,细节将在今日收盘後公告.联交所稍早公告,康师傅股份今日停牌,因涉及股价敏感消息.
有内地媒体报导,康师傅将收购百事可乐中国业务,但不确定是收购经营权或是部份股权.
康师傅发言人拒绝评论,而目前尚未能联络到百事可乐公司人士.
康师傅目前是中国市占率最高的方便面业者,在茶饮料的市占率则达到约50%,公司目前没有生产碳酸饮料.
康师傅周四收报20.80港元,过去一个月来上涨9.49%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。