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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 4日 星期五 11:03 BJT

弗格森爱子：父亲执教曼联25年是最大成就

曼联主帅弗格森爱子达伦称，父亲曼联执教整整25年，本身就是最大的成绩，坚定的决心与模范的妻子是他背後的支柱。他认为弗格森在曼联至少还会继续执教三年。这位苏格兰人周日正式迎来执教25周年，其间他率领俱乐部12次获英格兰顶级联赛冠军、两次欧洲冠军以及一系列其他殊荣。路透

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