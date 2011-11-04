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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 4日 星期五 11:03 BJT

伍兹：入选总统杯很幸运

高尔夫球星老虎伍兹周四称，能被美国队队长弗莱德・卡普莱斯选中参加本月稍晚在澳大利亚举行的总统杯对抗赛，自己感到非常幸运。作为14次大满贯得主、史上最出色的高尔夫球员之一，伍兹目前的世界排名已经跌至第56名，而且自2009年丑闻曝光以来，还未赢过任何比赛冠军。路透

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