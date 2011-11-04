弗格森：不会一直把鲁尼布置在中场

英超曼联主帅弗格森周四表示，虽然鲁尼本周在他不大熟悉的中场位置发挥出色，但也不打算一直把鲁尼放在这个位置。鲁尼周三在欧冠联赛曼联2-0胜加拉迪的一场比赛中出现在中场核心位置，表现不俗。但如果选他出战周六主场英超战桑德兰一役时，应该还会回到习惯的锋线位置。路透