版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 4日 星期五 11:03 BJT

汇丰冠军赛布拉德利开门红

上海汇丰高尔夫冠军赛第一轮周四拉开序幕，美国25岁年轻选手基根・布拉德利在佘山国际高尔夫俱乐部打出了65杆，低于标准杆7杆，获领先优势。另外一位美国选手波・范佩特及两位瑞典人亚历山大・诺润与弗瑞德雷克・雅各布森均打出67杆，并列第二。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐