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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 4日 星期五 11:02 BJT

伊万巴厘岛总决赛胜文奇

塞尔维亚卫冕冠军伊万诺维奇在巴厘岛WTA低级别年终总决赛中，以两个6-3横扫意大利选手文奇。伊万诺维奇第一盘轻松胜出，前四局仅丢7分，但进入第二盘刚赢三分後，她在底线摔倒，第三局後右脚踝接受治疗，随後迅速恢复状态，主导了比赛馀下时间，後三局仅让文奇拿到了4分。路透

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