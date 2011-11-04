盖茨呼吁G20国家保护援助预算

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透嘎纳11月3日电---亿万富翁慈善家比尔・盖茨呼吁20国集团（G20）首脑保护援助预算，称削减这一预算不仅会伤害贫困人群，还会破坏卫生及农业等领域的创新活动。
微软联合创始人盖茨是首位被邀请向G20峰会首脑发表演讲的商界人士，他此前早就承诺会将其绝大部分财富用于慈善。
面对发达国家因债台高筑大规模削减预算，法国总统萨科齐邀请盖茨在G2峰会作报告，探索金融发展的新途径。
盖茨敦促G20国家展示领导能力，推出更全面的措施，改善贫困人群的生活状况。他说，像新型种子和疫苗等创新已经挽救了数以十亿计的生命，也被证实可以适当使用，援助是减少贫穷的有效方式。
他告诉G20国家的首脑，“G20的领导至关重要，特别是在眼下这样的经济困难时期。”
“削减援助资金不仅不能填补其它缺口，还会对全球稳定带来无法弥补的伤害，影响全球经济增长，殃及数以百万计的贫困人群。”
美国国会议员正在寻求削减更多援助预算。国会已经不顾总统奥巴马的请求，去年削减了约80亿美元的国务院及对外援助的资金，并提议2012财年再削减86亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。