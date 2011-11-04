澳航A380前往伦敦班机因引擎问题改道迪拜 已安全降落

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透悉尼11月4日电---澳洲航空(Qantas Airways)(QAN.AX)发言人周五表示,一架原定前往伦敦的A380已安全降落在迪拜(杜拜),该航班因引擎问题改道.
发言人表示,这架搭载258人的飞机因一架引擎发生"油量故障",按照标准程序已关闭.她并表示澳航技术人员正在调查这个问题.
澳航的A380飞机采用劳斯莱斯(Rolls-Royce)(RR.L)的引擎.
澳航A380去年曾发生引擎爆炸事故,导致整个A380机队停飞.(完)
--编译 沈以文;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。