澳航A380前往伦敦班机因引擎问题改道迪拜 已安全降落

路透悉尼11月4日电---澳洲航空(Qantas Airways)(QAN.AX)发言人周五表示,一架原定前往伦敦的A380已安全降落在迪拜(杜拜),该航班因引擎问题改道.

发言人表示,这架搭载258人的飞机因一架引擎发生"油量故障",按照标准程序已关闭.她并表示澳航技术人员正在调查这个问题.