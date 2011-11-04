全球银行业出现新一波裁员 大斧砍向亚洲

11月3日在巴黎拍到的一家银行的ATM机。 REUTERS/Gonzalo Fuentes

路透香港11月3日电---银行业本周在亚洲展开另一波裁员,削减大批固定收益、衍生品和股票业务的人员,因交易营收疲软且成交和新发行计画放缓.

亚洲的迅速增长,曾大致使该区域幸免于2008年金融危机以来其他区域所遭遇的大量裁员.但现在也不再那麽幸运了.

瑞士信贷CSGN.VX和日本的野村控股(8604.T)近来披露了广泛的削减成本计画;在欧洲似乎成为计画焦点之际,削减的大斧也砍向了亚洲.

澳洲的麦格理集团(MQG.AX)、美国银行和西班牙的BBVA (BBVA.MC)本周也在亚洲展开一波裁员行动.

"看看银行目前的损益,裁减规模没有更大让我很讶异."一名银行高层告诉路透.

根据银行业消息人士,摩根士丹利(MS.N)等部分银行预期下半年形势严峻,年中时都不再增聘人员.

而全球市场主因欧债危机疑虑下挫,使得下半年首次公开发行(IPO)的数量和收益也减少了.IPO收益通常约占到投资银行亚洲收入三分之二.

各企业近来才恢复IPO和後继的交易,但第三季亚洲地区不含日本在内的IPO数量已较上年同期减少49%,跌至两年低点.

如此低的数量不仅打击员工规模,也影响到奖金.

消息人士称,连现股业务也开始出现裁员,凸显出市场环境的严峻.这个领域是投行的基本部门,以往通常最後才会受到影响.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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