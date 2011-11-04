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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 4日 星期五 11:49 BJT

4日午间分析：沪指早盘小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜美股反弹的提振，今日A股市场早盘呈现高位震荡、小幅反弹态势。早盘沪深两市股指高开後，即呈现震荡走势，两市个股行情延续，交投也继续活跃，午盘沪综指报收于2527.65点，上涨0.78%。

笔者认为，经过连续上涨，市场已积累了一定的获利盘，技术上有消化整固的要求，虽然当前点位上方抛压较重，但市场总体还是保持着强势运行态势。（完）

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