康师傅计划收购百事可乐中国业务--消息

* 消息指康师傅将收购百事中国业务

* 双方合作方式未明,收盘後公告细节

* 分析师称合作对双方有利

路透香港11月4日电---有消息称,内地方便面龙头--康师傅计划收购饮料大厂百事可乐(PEP.N)的中国业务.分析师表示,目前尚无双方合作细节无法具体评论,但百事可乐拥有强大的品牌,而康师傅则在掌握内地通路有更有经验,双方合作可谓是"强强结合".

周五在香港挂牌的康师傅(0322.HK)已在联交所公告称因有涉及价格敏感交易待披露而停牌.一位了解交易情况的消息人士表示,预计康师傅会在收盘後公布有关内容,但未提供细节.

有内地媒体报导,康师傅将收购百事可乐中国业务,但不确定是收购经营权或是部份股权.

一不愿具名的台资券商分析师指出,"我觉得百事可乐不太可能全部出售在中国的业务,虽然他们在中国表现并不好,百事还是有很强的品牌."

"(双方合作)康师傅可以引入西方的技术和管理,对百事可乐来说,康师傅拥有比较好的通路经营,双方都有利."他并称.

市场传言双方将在上海签约,目前康师傅高层主管均在上海,但康师傅及百事可乐公司人士均拒绝证实.

受原材料上涨以及人工成本升高等影响,康师傅2011年中期毛利率下滑至26.14%,较上年同期跌4.89个百分点;其中方便面毛利率较上年同期下降2.6个百分点至25.11%,饮品毛利率较去年同期降6.42个百分点至26.71%.

康师傅目前是中国市占率最高的方便面业者,在茶饮料的市占率则达到约50%,公司目前没有生产碳酸饮料.

康师傅周四收报20.80港元,过去一个月来上涨9.49%.(完)

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