亚太CEO看好亚洲消费力 最担心腐败--调查

路透11月3日电---普华永道针对亚太地区首席执行官（CEO）调查发现，未来10年，亚洲市场的消费能力或将超越当地工厂的低成本优势，成为吸引企业在该地区扩张业务的重要因素。

26个国家约320名CEO接受了这项调查，结果发现逾半数CEO对未来三到五年营收增长“非常有信心”，该比例较一年前的调查结果略有上升。

超过40%的CEO称，他们单项最大增长机遇来自亚洲消费力的增强，尤其是在中国。

普华永道全球主席戴瑞礼（Dennis Nally）称：“CEO认为，亚太国家未来将从‘制造国’变为‘制造和消费’市场。”

亚太经合组织（APEC）CEO峰会下周将在夏威夷举行，调查是为峰会展开的，获得了来自该组织21个成员国企业的回应。

CEO们表示，就中期而言，他们最担心的是腐败，此後才是美国经济增长放缓、贸易壁垒、大宗商品价格波动及融资问题。他们最不担心的是气候变化的影响，仅3%的受访者称这一因素会严重阻碍经济增长。

中国投资话题最受关注，44%的CEO称，未来三到五年，中国是他们最大的投资目的地，其次是美国，此後还有澳大利亚、新加坡、印尼和新西兰。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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