美报告称中俄网络间谍威胁美国安全

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿11月3日电（记者 Tabassum Zakaria）---美国国家反间谍办公室周四提交国会的报告称，中国和俄罗斯正利用网络间谍活动盗取美国商业与科技机密，促进他们的经济发展，这对美国的发展和安全构成威胁。
该份《国外间谍于网络空间盗取美国经济机密》的报告称，电脑网络上敏感的信息和研究成果数量巨大，国外入侵者可以很快速、低风险地收集大量数据，却难以被发现。
报告并称，国外情报机构、公司和个人加大力量，窃取美国投入巨资开发的科技成果。报告涵盖了2009-2011年的情况。
美国国家反间谍主任布莱恩特（Robert Bryant）说：“中国和俄罗斯等国，正通过他们的情报机构和企业，攻击我们的研发。”
他在一个新闻发布会上表示：“这是很严重的问题，因为如果我们用自己的信息去推动他们的经济发展，我觉得这是不对的。”
报告称，数十个国家的情报机构、民间企业、学术机构和居民以美国为攻击目标。不过报告仅提及中国和俄罗斯两国。
报告称：“中国是世界上最活跃、最有耐力的经济间谍活动者。”
“俄罗斯的情报机构正执行一系列的活动，收集美国的经济信息和科技成果。”
报告也承认，很难辨识网络攻击的真正幕後发动者。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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