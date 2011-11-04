李稻葵：中国明年经济成长续放缓 货币政策应微调

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 中国明年经济成长率放缓至8.5%,今年料为9.2%
* 应维持宏观政策基本稳定,适当微调
* 人民币汇率进一步市场化条件成熟
* 欧债危机不是最严重的,较容易解决
路透北京11月4日电---中国央行货币政策委员李稻葵周五称,预计2012年中国经济增速可能将进一步放缓至8.5%,今年料为9.2%.同时,中国应维持当前经济政策到明年,并跟随外部环境变化微调货币政策.
他在北京国际金融博览会上并指出,随着明年推动物价上涨的压力有所缓解,预计明年中国通胀率将回落至2.8%.
"中国经济增长速度将不可避免地下滑,"李稻葵称,"宏观政策态势应基本稳定,而不是大规模调整,在稳定的前提下,不断监测美国等国家变化,宏观调整经过两三年的调整逐步到位".
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.
李稻葵并称,明年中国贸易顺差将进一步放缓,今年将相当于国内生产总值(GDP)的1.6%,约为1,500-1,600亿美元;明後年继续下降,基本平衡.
中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.
中国经济体制改革会副会长樊纲稍早称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.最新路透调查显示,中国2011年国内生产总值(GDP)增幅将达9.3%,明年将回落至8.6%.
**汇率市场化条件成熟**
李稻葵认为,目前人民币汇率进一步市场化条件成熟,并应加快利率市场化.同时,亦需稳步推进人民币跨境贸易和资本项下自由兑换.
从2005年7月汇改至今,人民币兑美元双边汇率已升值30.2%.今日人民币兑美元中间价为6.3165元,再创汇改来新高.
李稻葵并建议,未来五年中国老百姓可关注海外投资,可以先选择如温州等一两个城市试点.另外,商业银行也要改革,高质量的资产应该证券化出售而不仅仅是打包,从而在本质上改变中国银行一个部门独大的局面.
而面对愈演愈烈的欧债危机,他反而认为较容易解决,并称欧洲未来六个月应能提出一套行之有效的方案.
他表示,欧洲必须提出可行方案,然後中国和其它金砖国家才可投资.
"欧洲的财政情况不是最严重的,欧债危机不是最严重的,美国比欧洲严重的多,"他说.(完)
--发稿 沈燕/赵红梅; 撰写 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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