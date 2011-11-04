力拓称中国经济料仍保持活力

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透悉尼11月4日电---全球矿业巨擎力拓(RIO.L) (RIO.L)周五试图消除人们对全球经济放缓、中国工业大宗商品需求疲软的担忧。中国是力拓在全球最大的市场，力拓称中国经济应该会保持活力。
力拓董事长杜立石(Jan Du Plessis)表示，中国的经济增长正在明显放缓，但即便发达经济体大幅修正，中国经济仍将保持相当活力。
杜立石在悉尼对商业领袖们表示：“尽管西方经济下滑前景无疑会影响到中国经济的放缓，但包括国内消费者需求在内的国内需求依然强劲。”
他表示，尽管人们担心中国银行业的风险，但总体债务水平依然可控。
“这也是为什麽我们力拓依然认为，即使经合组织(OECD)国家出现大幅修正，中国仍将保持相当活力。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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