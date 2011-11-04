英国人圣诞大笔花费今年难续--研究

路透伦敦11月3日电---周四一项报告显示，英国人因可支配收入减少，今年圣诞会改掉以往过节大手大脚的习惯，支出将低于去年圣诞假期。

市场研究集团Decipher预计，今年12月英国人消费支出将同比下降0.6%，虽然食品消费会增长1.4%，但普通商品特别是电气产品支出将下降2.2%。

Decipher首席咨询师Matt Piner说：“往往在圣诞节期间，人们会暂时把烦恼抛诸脑後。不过，我认为今年人们会更注重财务现状，而非心情。”

“现状就是家庭可支配收入比去年下滑2.1%，这将影响到整体消费者支出。”

Decipher估计12月销售量将下降2.3%。

报告称：“由于没有激动人心的新电气产品，电子游戏机和电视机日渐成熟，以及不愿购买大件商品，电器零售商料表现尤其糟糕。”

“与此相比，服饰和美容用品等较低价‘礼物’则可能情况较好。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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