曼达林欲明年成立10亿欧元规模私募基金

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海11月4日电---基于第一只基金的运营成功,有中国两大政策性银行支持的曼达林基金公司周五表示,计划明年发起成立其第二只私募股权投资基金,筹资规模为10亿欧元.
基金执行合伙人Alberto Forchielli在接受路透电话专访时指出,明年初曼达林二期基金将开始路演,计划在明年下半年完成第一阶段5亿欧元的筹资.
他说,新基金的投资区域将扩大至德国等欧洲地区及美国,为配合这个投资计划,曼达林准备在德国和美国波士顿成立办公室.
2007年底,曼达林一期基金最终募集3.28亿欧元,其投资聚焦在意大利和中国两个区域,投资了全球第三大混凝土机械生产商CIFA、意大利工业阀门部件生产商Gasket、化学原料药厂商Euticals等多个项目.
中国主要工程机械生产商--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)2008年联合曼达林、高盛(GS.N)、弘毅投资等三家投资者,共同投资2.71亿欧元收购了CIFA公司100%股权.
曼达林基金是最大的中国-意大利私募股权投资基金,其主要投资者包括中国国家开发银行[CHDB.UL]及国家进出口银行及意大利第二大银行圣保罗银行(ISP.MI).基金公司总部在卢森堡注册,在意大利米兰和香港设有咨询公司,并在上海设立办事处.(完)
--发稿 林琦/沈一鸣 审校 丁淑琴
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