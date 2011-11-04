沪综指收升至逾两个月新高

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月4日电---中国股市沪综指周五连续第四日收升,并创逾两个月收盘新高,受有色金属等板块走好带动.流动性宽裕推升大盘近期连续走高,但分析师表示,由于目前多方力量消耗已很大,短线大盘恐将迎来一定调整.
沪综指收报2,528.294点,涨20.204点或0.81%,此前收盘高点为9月1日的2,556.042点.本周该股指累计上涨2.22%.今日A股成交额萎缩至997亿元,脱离昨日的近四个月新高.
山西证券分析师杜亮表示,近期国内资金市场流动性宽裕,是大盘连续反弹的主要原因.但未来走势则将取决于实体经济状况,以及欧债危机进展等外部市场因素.
"目前资金消耗量很大,後期若没有明确的利好刺激,市场短期料将会出现一定的调整."他并预计,下周股指将在2,450-2,550点区间宽幅震荡.
中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.
美国股市周四连涨第二天,因希腊可能放弃拟议的公投.欧洲央行稍早降息令投资者惊喜,此举暗示央行将采取更为激进的举措应对该地区成长放缓.
沪深300指数11月合约尾盘报2,772.8点,涨0.66%,成交量为256,370手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。