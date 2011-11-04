德法很无奈 承认希腊或退出欧元区

* 默克尔和萨科齐不再讳言希腊退出欧元区的可能

* 对帕潘德里欧政府在紧要关头的表现感到失望

* 希腊退出的连带後果可能甚于雷曼兄弟倒台

* 希腊政治/社会紧张局势可能成为退出的导火索

路透法国戛纳11月3日电---这一天很有可能被当成欧元区走向分裂的开始,而被人们铭记在心.

周三深夜在戛纳的新闻发布会上,德国总理默克尔和法国总统萨科齐打破欧元区最大的禁忌,首次公开承认希腊有可能最终不得不退出这一紧密的货币同盟.

这番承认是默克尔与萨科齐在20国集团(G20)会议前夕同希腊总理帕潘德里欧进行了两小时紧张会晤後作出的,欧元区由此走上一条险象环生的道路,此事在欧洲乃至更大范围地区的影响数十年内都难以消散.

虽然截至目前,欧洲官员仍表示希腊脱离欧元区在技术上和法律上都是不可行的.但此事一旦成真,其连带後果将会是灾难性的,尽管希腊经济只占欧元区区内生产总值(GDP)的2.5%.

打击的程度有多深还很难说,因为此举将令欧洲和全球金融体系面对前所未有的局面.

不过,有一点显而易见,随着外资一窝蜂地撤资,退出的影响会蔓延到其他二线国家.区内金融机构将进而遭受沉重打击,银行出现挤兑,欧洲央行(ECB)不得不以提供大量流动性和购入政府公债来应对.

欧洲央行以及所有民间或官方债权人将不得不把持有的希腊债务一笔勾销.经济学家称,由此引发的信贷紧缩,将会让2008年美国雷曼兄弟倒台後的市场冰冻期也相形失色.

"如果希腊退出欧元区,那些被认为危险程度仅次于希腊的国家将很快承受到巨大的市场压力."经济学人信息部近期一份题为"After Eurogeddon"的报告称.

"连锁反应遍及欧洲,我们认为这些影响传播的速度将是迅速、剧烈而不可控的."

除了带来严重的金融後果外,希腊退出也象征着欧洲的大倒退.欧洲经历了逾半个世纪的一体化融合,现在可能开启一个分崩离析的新阶段.

默克尔自己也表示,希腊退出将在欧元区内产生毁灭性的"多米诺骨牌效应."

"没有谁会乐意再把钱投在欧洲."她在9月底时表示.

**紧要关头令人大失所望**

这些话语言犹在耳,将默克尔和萨科齐在戛纳的改弦易辙衬托得格外鲜明.

数位德国官员称,帕潘德里欧意外提出就欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)希腊最新援救协议进行全民公投,成了压垮德法领袖底线的最後一根稻草.

自欧元区2010年5月对希腊第一次伸出援手以来,对帕潘德里欧政府的失望情绪一直有增无减,希腊一再达不到国际金主给其设定的财政目标.

事与愿违,希腊经济亦是一落千丈.该国经济今明两年料将分别萎缩逾5%和3%.2012年将是希腊经济连续第四年衰退.该国失业率一直在猛增.

正是此轮经济崩溃夺去了公众对帕潘德里欧政府及EU/IMF以撙节换金援计划的拥护.

帕潘德里欧提议进行全民公投,进一步加固了欧洲大国的看法,即希腊危情可能已严重到难以挽救的程度,而且就该国政治领导层的可信度不值得再花大把纳税人的银子.

周四希腊政府似乎处在了崩塌的边缘.帕潘德里欧所在政党内部多位消息人士告诉路透说,数位议员正在草拟一份提案,要求组建由前欧洲央行(ECB)副总裁帕帕季莫斯作为掌门人的新联合政府.希腊总理办公室主任称,帕潘德里欧并没有辞职,而且也无此计划.

不管发生什麽,希腊政治和社会的动荡看似笃定会继续下去且势头不减.随之而来的不确定性将撼动对欧元区遏制危机能力的信心.

目前一些欧洲官员相信,将希腊继续留在欧元区的代价可能高于允许其离开.

"欧元作为一个整体必须保持稳定,"默克尔周三晚间谈到,"我们更青睐在保留希腊而非让其离开的情况下,确保欧元的稳定.但当务之急是确保稳定."

**退出也不意味着援助的结束**

2009年12月发布的一份欧洲央行工作文件中有这样的结论,退出欧元区而不退出欧盟,这在法律上是行不通的,该观点在周四受到了欧盟执委会的认同.上述文件发布时,希腊可怕的财务问题刚开始曝光.

但即便是德国也承认,就算希腊脱离欧元区,欧洲对希腊义务也不会终止.

一位不愿具名的高级官员对路透表示,若欧洲拒绝为希腊提供更多援助,由此导致的无序违约或造成48小时内出现银行挤兑,大量资本和民众逃离,而且希腊政府的所有资金交易都将立即停止.

这或迫使欧洲为医保和水务等核心服务提供更多资金.退出欧元区或使得情况更糟.

这名德国官员表示,"你必须秘密地将一大批欧元运到希腊"以避免引发社会混乱.他指出,欧盟此前被迫在波黑采取类似做法,美国在巴拿马也曾这样做过.

所有这些,意味着欧洲或将在权力范围内采取一切行动,以避免希腊退出,即便现在其已意识到退出可能成为现实.

"对于我们而言,这是现有的唯一选项,"一位欧盟执委会发言人周四表示.

但就像默克尔和萨科齐在戛纳指出的那样,这最终将取决于希腊民众.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟/丁琦;审校 郑茵/程琳/白云

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