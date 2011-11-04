一周综述：反弹趋势未变 牛市买入策略为主

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场继续震荡反弹，但是相比于上周单边上扬走势，本周大盘波动明显加剧，用“上窜下跳”形容一点不为过，不过，短期股指强势特征明显，沪综指本周成功站上60日均线以及2500点关口上方。

从技术层面分析，本周大盘虽然震荡加剧，但是经过连续的上涨後，只能通过高位整固来消化前期获利盘和套牢盘压力，这一方面显示出当前市场的强势特征，也说明即使大盘短线出现调整，其调整空间也有限，预计2450点一线对指数具有强支撑，未来大盘震荡盘升格局不变。

本周A市场并未受到外部恶劣环境的影响，延续反弹走势，说明当前投资者信心明显增强，不过投资者参与反弹行情的同时，肯定感觉到近期市场的操作难度明显加大，那麽後市投资者该如何操作呢？

在回答上述问题之前，不妨先看看当前大盘所处的环境以及後市走势。

首先，调控政策松动迹象愈加明显。众所周知，政策微调预期确立成为本次反弹的基础。从周二公布的10月份PMI数据来看，10月PMI为50.4%，环比回落0.8个百分点，该数据或预示未来经济增速将继续平缓下降。同时未来几个月CPI将持续下降，通胀压力将继续减轻。

可以说，经济增速和通胀的双双下行缓解了滞涨忧虑，这不仅使得宏观调控增加更多从容选择的?地，同时也预示着管理层未来在调控政策上会出现进一步放松。

其次，货币政策已经释放出松动迹象。据媒体报导，截至到10月27日，四大行新增贷款规模为1400多亿元，新增货币增长速度加快。目前货币政策预计全年新增贷款将在7.5万亿左右，这也意味着4季度整体信贷政策有望保持相对宽松。

再次，外围市场的动荡并没有对A股市场产生特别大的影响，可以看出市场信心相对稳定，随着通胀压力缓解和资金面进一步松动，A股市场的做多信心有望进一步增强。

最後，在当前点位进行休整不仅是必要的，而且是积极的。目前，经过近期的连续上涨後，在继续强攻还是先行休整之间，市场选择了後者，这对于保存资金实力、维护市场相对健康的运行格局有着非常积极的作 用。

综上所述，大盘反弹趋势仍将延续，虽然不时受到突然性事件影响，短期内会有所波动，但是大盘再次出现深幅下跌的可能性较小，後市股指有望进一步打开反弹空间。

在宏观形势存在诸多不确定因素的前提下，目前的行情，我们说是“吃饭”行情也好，说是阶段性反弹也罢，归结为一点就是难以形成反转走势。因此，对于投资者而言，如何把握好年底这波行情将是重中之重。

目前虽然大盘难以形成反转，但仍然会具有牛市买入的机会，这里所说的牛市不是我们大家普遍理解的意义，而是从操作上讲的牛市买入策略，即可以用牛市的思维去大胆持股，获取阶段收益，并密切关注盘面变化及政策导向。

首先，密切关注政策面变化，後续可能出台的政策将直接影响到A股市场的走势。第二，关注盘面成交量以及热点的变化，量能持续放大将是股指反弹延续的有力支撑，而热点板块效应将是吸引资金进场的关键。（完）

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