亚洲求职者转变思维 青睐专业服务领域临时性工作

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港11月4日电（记者 Sisi Tang）---今年37岁的Cary Lam在IT行业工作八年之後，最近毅然放弃了安稳的固定工作另谋出路--一份为期一年的临时就业机会，这在多数亚洲国家都是罕见的现象。
不过，亚洲国家越来越多的人正在作出与Lam相同的选择--放弃稳定的“铁饭碗”，加入充满不确定性的临时合同就职队伍，因後者能够提供更有趣的工作，而且奖金也更高，并有机会成就一番事业。
现在担任汇丰(HSBA.L)项目经理的Lam表示，“我认为，固定工作与合同工没有太大差别。换工作不是考虑安稳的问题，而是与职业发展空间有关。”他还表示，他换工作的决定取决于职位性质以及要服务的公司，而不是合同期的长短。
专业服务领域的合同工在亚洲正日益兴起，从北京到新加坡的猎头都表示，急于找工作的人与日渐增加的短期雇佣需求一拍即合，使得该地区人士和企业在全球专业人才市场的竞争力不断上升。
在东亚地区各城市，临时工作机会正吸引越来越多的求职者，他们愿意接受基于短期项目的工作，以及为大型跨国公司工作所能带来的荣耀感。
根据韩国劳动研究院（Korea Labor Institute）的统计，截止到2010年8月，韩国非常规就职员工的数量自2002年以来几乎翻番，占韩国1,705万就业者的33.4%，当年仅有27.4%。
当前亚洲专业服务领域临时员工与固定员工的比例仍较低。但有迹象显示，自从2008年雷曼兄弟倒闭引发金融危机以来，雇主和专业人士已经开始更倾向于合同工职位。
现在，基于项目的临时合同工作已经遍及银行、金融服务、建筑和咨询等行业，其中尤以IT行业最流行。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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