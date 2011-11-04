纽约市长抨击示威者“公审”行为太离谱

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透纽约11月3日电(记者 Mark Egan/Chris Francescani)---纽约市长迈克尔・布隆伯格(Michael Bloomberg)周四抨击“占领华尔街”运动示威者，他对这场持续了七周的抗议活动似乎已经失去了耐心。
布隆伯格表示，在抗议者聚集的祖科蒂公园(Zuccotti Park)出现了性骚扰，可能还有强奸案。
布隆伯格表示：“有报导称，当祖科蒂公园的人知道一些犯罪事实时，他们不去报警，反而是将肇事者围起来，这太令人不安了。”
布隆伯格说，公园里的人随後“指责他(她)，并将他(她)驱逐在外，放任他到城市的其他地方干一些事不关己的事”。
他说，这种“卑鄙离谱的”行为让“我们所有人都感到不那麽安全”。
一名来自“占领者”宿营地厨房的志愿者被控性骚扰了一名18岁的抗议者。布隆伯格表示，这名男子还涉嫌一桩强奸案。
纽约居民、政客和报纸媒体要求布隆伯格清理祖科蒂公园的呼声越来越高。他们抱怨宿营人群规模扩大引发了犯罪、性侵犯、毒品交易和各种纠纷。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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