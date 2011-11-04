中国驳斥美国所谓的网络间谍指控

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月4日电---中国周五驳斥了美国一份关于中国进行网络间谍活动的报告，称这种说法是“不负责任的”，否认中国通过网络间谍行为窃取美国贸易和技术机密的说法。
美国国家反间谍执行局周四提交国会的报告称，中国和俄罗斯正利用网络间谍活动窃取美国贸易和技术机密，以支持其自身经济发展，这对美国的发展和安全构成了威胁。
电脑网络上敏感的信息和研究成果数量巨大，国外入侵者可以很快速、低风险地收集大量数据，却难以被发现。
报告并称，国外情报机构、公司和个人加大力量，窃取美国投入巨资开发的科技成果。
中国外交部发言人洪磊驳斥了这份报告，并重申了中国政府的立场。
洪磊在例行记者会上指出：“网络攻击具有跨国性和匿名性等特点，在未经彻底调查、没有确凿证据的情况下对攻击源作出推断，是不专业和不负责任的。”
他还表示，“希望国际社会能够摒弃成见，与中方共同努力，维护网络安全。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。