中国驳斥美国所谓的网络间谍指控

路透北京11月4日电---中国周五驳斥了美国一份关于中国进行网络间谍活动的报告，称这种说法是“不负责任的”，否认中国通过网络间谍行为窃取美国贸易和技术机密的说法。

美国国家反间谍执行局周四提交国会的报告称，中国和俄罗斯正利用网络间谍活动窃取美国贸易和技术机密，以支持其自身经济发展，这对美国的发展和安全构成了威胁。

电脑网络上敏感的信息和研究成果数量巨大，国外入侵者可以很快速、低风险地收集大量数据，却难以被发现。

报告并称，国外情报机构、公司和个人加大力量，窃取美国投入巨资开发的科技成果。

中国外交部发言人洪磊驳斥了这份报告，并重申了中国政府的立场。

洪磊在例行记者会上指出：“网络攻击具有跨国性和匿名性等特点，在未经彻底调查、没有确凿证据的情况下对攻击源作出推断，是不专业和不负责任的。”

他还表示，“希望国际社会能够摒弃成见，与中方共同努力，维护网络安全。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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