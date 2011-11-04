中国大型炼厂11月原油加工量将升至一年高点

路透北京11月4日电---中国大型炼厂计划将把11月原油加工量提高至一年高点,因在国内柴油短缺的情况下,国有油企加快生产,且一重要工厂经历维护後恢复生产.

一项路透调查显示,12家炼厂计划本月日加工295万桶原油,较10月增长近9%.这些炼厂的产能相当于中国近三分之一,多数位于沿海地区.

11月原油加工量将与去年同期相近,占这些炼厂总精炼能力的90%.

中国海洋石油总公司(CNOOC)将在下周重启产能为24万桶/日的惠州炼厂.此前该厂曾展开约一个月的维护.

中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)将提高本周重新投入使用的高桥炼厂原油加工量,此前该厂曾发生火灾.不过,中石化旗下齐鲁和茂名炼厂产量将因维修而小幅减少.

中石化国内柴油库存已跌至不足10天销售的水平,该公司计划在11月加工约1,830万吨原油--每天约为445万桶.

交易商表示,中石化旗下中国国际联合石油化工公司罕见地进口约20万吨11月交付的柴油,以此提高国内供给.

中国石油(0857.HK)(601857.SS)亦已要求旗下炼厂产能满载,以提高产量,而且自7月以来已增加柴油进口.

过去几个月中国原油加工量疲软,因炼油利润不高,且10月降低成品油价格,更加打击了炼厂生产意愿.

据报导,发改委已要求国有油企增加柴油供应,满足季节性需求增长.

中国证券报周五援引消息人士透露,在已上报的新成品油定价机制方案中,要求当国际油价在一定价格区间内波动时,有关部门将不再就每次调价下发通知,而可能由三大石油公司按新机制自动对应调整价格.(完)

--编译 王丽鑫/洪曦/蔡美珍;审校 王洋/隋芬

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