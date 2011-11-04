中国敦促伊朗在核计划上显示灵活性

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月4日电---中国周五敦促伊朗在核计划问题上显示灵活性，并警告称，使用武力解决问题不符合中东地区的利益。
当前，美国、英国和法国加大了对伊朗方面的压力。国际原子能机构下周将发布伊核问题最新报告，其中将大量披露伊核计划军用层面的情报。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国不赞成中东地区任何国家发展核武器。
他表示，“国际原子能机构应秉持公正、客观的立场，积极致力于与伊方通过合作澄清有关问题。伊朗方面也要显示灵活和诚意，与机构进行认真合作。”
美国和以色列均多次暗示，可能采用武力解决伊朗的核设施。这引发伊朗发出了强烈报复的威胁。
洪磊表示：“中方坚决反对在国际事务中使用武力或以武力相威胁。当前，避免中东地区安全形势出现新的动荡尤其重要。”
他表示，中方将为和平解决伊核问题的外交努力发挥“建设性作用”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。