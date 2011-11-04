河南义马矿难已致4人死亡 50人被困

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月4日电---中国国有媒体周五报导称，河南义马矿难目前已造成4名矿工死亡，50人被困。
新华社报导称，河南省义马市境内义煤集团公司千秋煤矿周四发生冲击地压矿难，当时井下共有75名作业人员，其中14人随後很快设法升井。
中新社的报导称，随後又有七人获救，救援人员正设法营救其他被困矿工。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。