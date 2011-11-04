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时事要闻 | 2011年 11月 4日 星期五 18:52 BJT

河南义马矿难已致4人死亡 50人被困

路透北京11月4日电---中国国有媒体周五报导称，河南义马矿难目前已造成4名矿工死亡，50人被困。

新华社报导称，河南省义马市境内义煤集团公司千秋煤矿周四发生冲击地压矿难，当时井下共有75名作业人员，其中14人随後很快设法升井。

中新社的报导称，随後又有七人获救，救援人员正设法营救其他被困矿工。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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