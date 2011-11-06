希腊总理与反对党领袖协议组新联合政府

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透雅典/巴黎11月6日电---希腊总统办公室表示,总理帕潘德里欧(George Papandreou)及保守势力反对阵营领袖Antonis Samaras周日就新联合政府达成协议,将在举行大选之前将先行通过欧元区的纾困协议.
希腊总统办公室发布声明稿指出,帕潘德里欧将不会领导新的联合政府;此前欧盟要求希腊在24小时之内解释其将如何组成一团结政府以执行其1,300亿欧元紧急融资计画.
在总统Karolos Papoulias主导下,帕潘德里欧与Samaras敲定了联合政府协议,但细节尚不明朗,因他们还没有协议出谁将担任新任总理来领导希腊走出经济、政治及社会危机.
声明表示,"明天总理及反对党领袖将会就新政府领导人展开新一轮讨论."
这项声明同时也未提到这个过渡政府会延续多久时间,以及提前选举的时点.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。