希腊总理帕潘德里欧赢得议会信任投票

路透雅典11月5日电---希腊总理帕潘德里欧周六赢得议会信任投票,避免了举行提前选举.若提前选举,将破坏希腊的救助协议,并加剧欧元区经济危机.

但希腊政治、社会和经济形势依然动荡,帕潘德里欧暗示,他仍将辞职,呼吁组成新的联合政府,使1,300亿欧元的救助计划在议会通过,并使希腊免遭破产.

帕潘德里欧的社会党政府在300个议会席次中赢得153票,其泛希腊社会主义运动党(PASOK)一些异见者的反对未能成功,之前帕潘德里欧表示,其作为总理的任期接近尾声.

"我最不在意的是我的职位.即便我在改选中失败,我也不会介意.现在需要做出新的努力…我从未视政治为一项职业,"他在投票前表示.

帕潘德里欧稍早呼吁组成联合新政府,以批准欧元区救助协议.(完)

--编译 李爽; 审校 徐文焰

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