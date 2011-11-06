希腊总理帕潘德里欧赢得议会信任投票

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透雅典11月5日电---希腊总理帕潘德里欧周六赢得议会信任投票,避免了举行提前选举.若提前选举,将破坏希腊的救助协议,并加剧欧元区经济危机.
但希腊政治、社会和经济形势依然动荡,帕潘德里欧暗示,他仍将辞职,呼吁组成新的联合政府,使1,300亿欧元的救助计划在议会通过,并使希腊免遭破产.
帕潘德里欧的社会党政府在300个议会席次中赢得153票,其泛希腊社会主义运动党(PASOK)一些异见者的反对未能成功,之前帕潘德里欧表示,其作为总理的任期接近尾声.
"我最不在意的是我的职位.即便我在改选中失败,我也不会介意.现在需要做出新的努力…我从未视政治为一项职业,"他在投票前表示.
帕潘德里欧稍早呼吁组成联合新政府,以批准欧元区救助协议.(完)
--编译 李爽; 审校 徐文焰
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。