美国数据和企业财报提振美股人气

路透纽约11月4日电---美股投资者此前不得不自行适应欧债危机带来的不确定性,他们下周可能还要这样,因为永远无法预期下一次动荡什麽时候出现.

在希腊总理帕潘德里欧周六稍早赢得议会信任投票後,市场人气或将获得提振.

此次投票帮助希腊避免了提前举行选举,但全球金融体系风险犹存.若希腊提前选举,将破坏该国的救助协议,并将掀起欧元区经济危机.

希腊仍处在动荡之中.帕潘德里欧暗示其仍将辞职,呼吁组成新的联合政府,使救助协议在议会通过,并使该国免于破产.

其他方面的挑战也未消散,比如不让意大利等国重蹈希腊覆辙.因此尽管投资者可能为希腊的信任投票结果感到兴奋,但这场已经持续两年的危机教会了他们要警惕欧洲债务问题随时浮现新的风险.

"举行全民公投和重新协商新条款的风险已经消除.这是有助于增强风险偏好的因素."三菱UFJ证券美国公债交易部门执行主管Thomas Roth在谈及希腊投票时说.

"受此影响能上涨多少?最多也就是暂时性上涨.像意大利等方面,仍存在很多风险.我们只是不知道...总之,这只是略微利好股市,略微利空债市而已."

尽管投资者都很谨慎,但股市可能继续近期的上行趋势,因为愈发有迹象显示,美国经济在好转,虽然欧洲出现问题.

周五美国公布的月度就业报告表明,10月就业市场形势有所好转,尽管非农就业岗位增幅逊于预估.

"目前我发现投资者愈发相信美国经济形势可能实际上还不错,尽管欧洲处境艰难,"Calvert投资管理公司股票部门投资总监Natalie Trunow表示.

"最近越来越多的美国经济和企业财报面数据支持这种观点,"她说.

股市本周周线收跌.

但截至周一,标普500指数以上涨11%的成绩结束10月,创下1991年12月以来最大单月百分比涨幅.

标普500指数成分企业中有433家公布了财报,其中70%第三季财报超过预期,否定了欧洲问题以及中国经济发展减缓打压美国经济成长的观点.

分析师表示,企业获利增长帮助提振了市场,并令市场部分注意力离开欧洲,即便只是暂时的.

下周将有更多财报出炉,包括Macy's(M.N)等零售商,其业绩可能预示假期购物季趋势.

"如果欧洲方面的问题没有很大进展,部分大型企业的财报可能带动市场走势.美国经济有许多正面迹象,其中就包括企业强劲的财报,"Fulcrum证券首席投资策略师Rob Morgan表示.

**欧洲形势仍加剧波动**

策略师仍认为市场将大幅波动,这样短线投资者就很难有大动作.

CBOE波动性指数周五下降1.1%至30.16,但远高于夏季时的水准,8月初时为20左右.

VIX波动性指数周线上升22.9%,市场在之前的五个交易日中有四日呈宽幅震荡.

"一直都是欧洲面的消息(推动走势),除非听到其他方面的消息.市场基调和题材还将在欧洲身上,除非债务危机有一些定论,"Timber Hill/Interactive Brokers Group股市风险管理经理Steve Sosnick表示.

同样,网站WhatsTrading.com期权策略师Frederic Ruffy表示,"投资者在静观希腊是否会实施严格且不受欢迎的撙节举措,以避免出现债务违约."

但分析师指出,从长期来看,一些投资者可以将当前形势看作买入良机.

他们表示,股票估值低廉,因此如果获利情况良好,投资者可能最好投资股市,而非投资债市或持有现金.

标普500指数超前市盈率目前为12,为数年来低点.

"理性的投资者正在趁市场处于低点的时机投入部分资金,但如果做短线,这种市场形势将很难操作,"The Davidson Cos.首席市场策略师Fred Dickson表示.

除了企业财报以外,美国经济面消息也抑制了对经济再陷衰退的担忧.

非农就业报告显示,10月就业岗位增加8万个,低于分析师预期;但8月和9月就业岗位增幅较前月报告多出10.2万个.

美国失业率下滑至9%,之前连续三个月守在9.1%.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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