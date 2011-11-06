美国10月失业率触及六个月低点

* 10月非农就业岗位增加8万个

* 民间部门就业岗位增加10.4万个,政府部门减少2.4万个岗位

* 失业率从9月的9.1%微降至9.0%

* 平均时薪增加0.05美元

路透华盛顿11月4日电---美国企业10月雇佣速度减慢,但失业率触及六个月低点,而且前两个月的就业岗位增幅上修,表明依然疲弱的就业市场有所改善.

周五发布的非农就业报告进一步暗示,经济正在积聚动能,衰退风险正在减弱.

劳工部数据显示,10月非农就业岗位仅增加8万个,低于分析师平均预期的增加9.5万个,也不及9月数据.

但8月和9月岗位增幅共计上修10.2万个,而且10月失业率在连续三个月保持在9.1%後微降至9%,令这份报告不那麽令人难过.

"雇佣状况并没有很大起色,但我认为也没有衰退的迹象出现.经济在未来6-12个月中出现二次衰退的风险已经减弱,不过我们还有很长的路要走."Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet说.

用于计算失业率的家庭调查结果显示,就业岗位连续第三个月大幅增长,抵消了更多美国人恢复寻找工作导致的劳动力增加的影响.

在金融市场,这份报告的影响被欧洲形势发展所盖过.发达国家似乎对强化欧元区救助基金的计划的热情降温,而且希腊政府也徘徊于垮台边缘.

美国股市微跌,但公债价格和美元走升,受助于避险买盘.

浏览有关美国非农就业岗位数据和失业率的图表,请点选:(link.reuters.com/qef84s)

**进展缓慢**

就业市场仍是美国经济复苏的薄弱环节,政府努力让1,390万失业者回到工作岗位,但进展异常缓慢.

周五报告暗示就业市场略有改善,可能仍难以帮助舒缓总统奥巴马肩头的压力.奥巴马明年将迎接艰难的总统大选争取连任.

不过该数据可能足以令美国联邦储备委员会(美联储,FED)暂时按兵不动,思考进一步的量化宽松货币政策能否经济令受益.

"最新的数据将打消市场对全球市场可能在圣诞节前後迎来第三轮量化宽松的顾虑."德意志银行驻纽约的10国集团(G10)外汇策略主管Alan Ruskin指出.

美联储周三调降经济增长预估,上调失业率预估,并表示正考虑扩大抵押支持债券购买规模.联储主席伯南克表示,联储官员正小心地关注欧洲形势发展.

许多分析师认为,疲弱的经济表现和就业增长最终将迫使美联储进一步放松货币政策.周五接受路透访问的19家大型公债交易商中,有16家预期联储将出台更多货币刺激举措.

虽然10月平均时薪增长0.05美元,但在过去12个月中仅增加了1.8%,不会引发联储对通胀的关切.

美国在经济衰退期间共损失了逾800万个就业岗位.虽然现在已处于经济复苏的第二个年头,但仍仅恢复了大约四分之一的流失岗位.

美国经济年增长率需至少保持在2.5%,并维持每个月增加约12.5万个就业岗位的速度,才能跟上劳动力人口增长的步伐.

**需要政策扶持**

美国副总统拜登表示,就业形势改善固然令人欣喜,但还需要继续努力."我们还需要填补一个巨大的窟窿."他说.

奥巴马政府努力制定新政策以帮助创造足够的就业机会,但共和党议员则强烈反对增加支出.

不过有迹象显示这种努力已经取得进展.

一项衡量失业人口的广泛指标在10月下降,此前在9月创下九个月高位.失业人口中包括有工作意愿但已放弃寻找工作的人,以及那些受经济大环境影响只能兼职工作的人.

另外,平均失业时间也从9月触及的纪录高点40.5周回落.

民间部门10月新增就业岗位10.4万个,超过了政府部门就业岗位2.4万个的降幅.今年以来政府部门就业岗位几乎逐月减少,因州和地方政府预算吃紧.

民间部门就业岗位几乎呈现全面增长,不过建筑业岗位在9月意外增加2.7万个後,于10月减少了1万个.

制造业就业岗位增加5,000个,9月为小幅下降.制造业工时亦增加,这是一个正面迹象.服务业中,零售部门就业岗位数量进一步上升.

专业和企业服务部门就业岗位也有增加,临时就业岗位亦增1.5万个.分析师通常把临时就业岗位视作长期就业岗位增加的前兆.

医疗保健和社会救济部门的就业岗位数量增加1.63万个,不过增幅不及前月.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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