展望：投资者将评估美国经济和希腊局势

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
欧洲投资记者 Jeremy Gaunt 编译 徐文焰
路透伦敦11月4日电---对投资者而言,在过去一周中发生的最具意义的事件,可能不是希腊摇摆不定的公投计划或者20国集团(G20)戛纳会议上制定的计划,而是美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克在华盛顿发表的一番见解.
伯南克承诺会在必要时采取进一步行动,以使美国经济更加强劲.
从某个角度而言,这就像是在告诉投资者,如果欧债危机开始将欧洲拖进衰退,美联储将做好准备拯救世界经济,并持续向风险资产注资.
相反,若欧元区奋力控制住希腊问题,那麽投资者将可推动风险资产继续上涨.此波涨势始于最新一份救助协议达成之前.
"这多少是个好消息,但我们必须多加小心."瑞银集团欧洲主题研究主管Karen Olney表示."美国在未来一年左右的时间里很可能成为表现突出的发达经济体.欧元区则似乎是不确定因素."
欧洲央行(ECB)意外降息,以及该央行新任总裁德拉吉的自信表现,将有助于提升对饱受危机拖累的欧元区国家资产的买需.
不过投资者要在今年馀下时间里有所斩获,主要还是依靠美国经济表现的改善.
周五发布的非农就业报告令人失望,但的确显示出就业岗位增加,而且就业数据是一项滞後指标.
未来一周中将有最新的美国消费者信心数据出炉,料可令人了解数据的好转是否影响到消费者.
**希腊**
与此同时,要预测欧元区危机,尤其是希腊下一步将发生什麽需要极大的勇气.
希腊先是呼吁举行公投,将整个救助协议置于险境;而後在欧盟和国内民众强大的怒气面前态度丕变,同意放弃公投.这已经令投资者对希腊所剩不多的信心被进一步削弱.
或许更重要的在于,它碰触到了一个禁忌话题.欧洲领导人已经首度在公开谈论希腊脱离欧元区的可能性.
如果有更多迹象表明希腊不能信守承诺,那麽就必须考虑让希腊脱离欧元区了.
欧元区财长周一将举行的例行会议可能为此提供线索.不过就算毫无线索可循,投资者也会关注已经达成的救助计划是否有更多细节.
AXA投资管理公司的资深投资分析师Franz Wenzel表示,关键内容之一将是让民间投资者接受希腊债券面值扣减50%.
问题在于能否在不触发信用违约互换(CDS)的前提下达到这一目标.
"我们希望能够明确这一点."他说.
投资者还将警惕危机向更大经济体蔓延,特别是意大利,尽管欧洲央行推出购债计划.
在金融市场与欧洲其他国家的巨大压力下,意大利政府同意由国际货币基金组织(IMF)和欧盟监督其拖延已久的养老金、就业市场和私有化改革进程.
投资者可能正面看待这一决定,但它同时也凸显出问题的严重程度.
"来自G20的压力...肯定将帮助提高意大利决策层的紧迫意识."资产管理公司BSI的首席分析师Giorgio Radaelli称.他并补充道,意大利议会的阻力不会与希腊议会有很大不同.
其他方面,部分新兴市场投资者在未来一周可能密切关注乌克兰动向.IMF检查小组离开乌克兰,没有与该国达成继续实施贷款计划的协议.(完)
--译文审校 李爽
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