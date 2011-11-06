NYMEX原油期货因就业数据上涨

* 希腊放弃公投,等待信任投票结果

* 美元兑欧元上涨,限制风险资产升幅

* 10月就业数据有一些亮点,提振油价

路透纽约11月4日电---美国原油期货周五连升三天,因美国10月就业报告激励人心,但油价升幅受限,因希腊即将进行信任投票加深投资者对欧元区债务的忧虑.

美国12月原油期货触及每桶94.93美元,此为本周的最高位,结算价为8月1日来最高,连升第五周.

分析师说,美国就业数据带来好坏不一的消息,但总体报告直指仍然疲弱的劳工市场有一些改善,且是近期显示经济衰退风险正减退的最新一个迹象.

希腊在周五稍晚将举行信任投票,使投资者不安.股市回落,铜价和金价下跌.

原油期货交投清淡,根据路透数据,周五触及463,657口,较其30天均值低31%.

一些交易商说,成交缩量部份原因是还没有迹象显示申请破产保护的MF Global的帐户全面结清头寸.

下周公布的美国经济数据不多,分析师预计欧元区的消息将使油价走势持续震荡.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货收报94.26美元,涨0.19美元或0.2%,结算价为8月1日来最高.本周该合约收升0.94美元,或1.01%,连升五周.

ICE-12月布兰特原油上升1.14美元,或1.03%,结算价报111.97美元,此为10月27日来最高收位.本周,近月布兰特原油合约上涨2.06美元,或1.87%,连升两周.

尾盘,布兰特原油较美国原油期货的溢价走宽至17.71美元,周四为16.76美元.

NYMEX-12月RBOB汽油期货收升2.16美分,或0.82%,报每加仑2.6634美元.本周,近月合约跌1.88美分,或0.7%,连跌三周.

NYMEX-12月取暖油期货收升3.26美分,或1.07%,报3.0707美元.本周,近月取暖油合约升1.15美分,连涨两周.

美国商品期货交易委员会数据显示,在11月1日当周,投机者降低在NYMEX原油和期权净多头头寸7,064口,至190,216口.

美国劳工部周五公布,美国10月非农就业岗位增加8万(路透预估为增加9.5万),9月修正後为增加15.8万(前值为增加10.3万).美国10月失业率为9.0%(预估为9.1%),9月修正後为9.1%(前值为9.1%).(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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