美股收低 投资者警惕希腊信任投票

* 美国非农就业数据令市场略受鼓舞

* 20国集团(G20)成员国鲜有愿意参与欧元区救助基金

* 意大利接受由国际货币基金组织(IMF)监督的改革

* 道指收跌0.5%,标普500指数下滑0.6%,Nasdaq指数下挫0.4%

路透纽约11月4日电---美国股市周五收低,结束四周连升的势态,因欧洲再次出现政治不稳定,且投资者为美股收市後希腊举行的信任投票做准备.

对希腊总理帕潘德里欧进行的信任投票使对该国的救助协议前途未卜.在市场再次出现动荡走势後,投资者重又斟酌最糟糕情况.

投资者面临的问题是,信任投票的任何结果都不太可能终结希腊和欧元区的不确定性,相反,这可能开启一波旷日持久的政治和外交程序.

工业和金融等与欧洲银行业和经济增长最密切相关的类股跌幅最大.标准普尔金融股指数领跌,下挫1.4%.

芝加哥Harris Private Bank首席投资长Jack Ablin称,他认为希腊正缓慢且痛苦地放弃欧元,其结果将带来数月的不确定局势.

"我这样认为,解除希腊债务,让它保留在欧元区是站不住脚的想法,"他说,"越来越多的希腊人意识到,恢复使用希腊旧有货币并不是件太糟的事."

在20国集团(G20)会议上,德国在说服其他国家参与欧洲金融稳定机构(EFSF)方面没获得什麽进展.面临自身债务问题的意大利决定接受国际货币基金组织(IMF)的监管.

道琼工业指数收低61.23点,或0.51%,报11,983.24点;标准普尔500指数下滑7.92点,或0.63%,至1,253.23点.Nasdaq指数跌11.82点,或0.44%,报2,686.15点.

本周,道指下滑2%,标普500指数下挫2.5%,Nasdaq指数下跌1.9%.

尽管标准普尔500指数自10月低点升至近期交易区间高端已累计涨14%,但由于欧洲情势持续迷雾重重,因此大盘仅是勉力上行.

金融类股下跌,KBW金融市场指数下滑0.9%.

盘中交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为70亿股,反映人们因欧洲情势而犹豫不决.

G20会议开局不利.德国总理梅克尔称,G20成员国几乎没有一个国家愿意参与欧元区救助基金,这对希望稳定欧债危机的计划泼了一盆冷水.

欧债危机再度盖过了美国经济数据的影响.美国劳工部公布,美国10月失业率触及六个月低点,过去两个月就业岗位增长高于此前预期,显示依旧疲弱的就业市场有些改善.

欧洲情势使盘中交投动荡不安,本周每个交易日标准普尔500指数涨跌波幅都超过1.5%,本周录得五周来首次下跌.

为了使自身赤字目标可信,意大利决定接受IMF监管其拖延已久的养老金、就业市场和私有化改革进程.在解决完希腊财政问题後,意大利债务负担可能是市场的下一目标.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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