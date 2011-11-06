康师傅“携手”百事可乐 挑战可口可乐霸主地位

* 康师傅与百事可乐战略合作

* 以子公司股权收购百事可乐非酒饮料分销及制造权

* 合作有助补足康师傅产品版图

* 百事可乐可利用康师傅在中国网络

记者 Denny Thomas/李珊珊/郭经伟

路透香港11月4日电---康师傅(0322.HK)将藉由子公司股权交换,获得百事可乐(PEP.N)非酒精性饮料在中国的独家分销及制造业务.强强联手将助力在中国软性饮料市场排名第二的康师傅,加紧追赶碳酸饮料业霸主--可口可乐(KO.N).

业内人士指出,合作可补足康师傅缺乏纯果汁饮品的短板,而品牌知名度较高的百事可乐,则可利用康师傅在内地绵密的通路网络,双方联手是"双赢的"交易.

"康师傅的通路能力较强,产品上缺乏纯果汁这一块,这个交易刚好可以补足...百事可乐透过投资康师傅饮品还是可以分享未来的获利,这个战略合作对双方来说都是很好的,"上海一位不愿具名的券商分析师评价道.

尽管百事可乐的碳酸饮料尚无法与可口可乐匹敌,但百事可乐拥有的纯果汁品牌--纯品康纳等仍相当具竞争力,有助于与缺乏纯果汁饮品的康师傅互补.纯果汁市场目前则是以汇源(1886.HK)占主导地位.

第一上海证券策略员叶尚志也认为这是双赢的交易,"康师傅能扩大市占率.在中国食品安全议题日益受到重视时,跟一个知名的品牌合作,也是很聪明的."

稍早中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅(910322.TW)公告称,康师傅将以子公司康师傅饮品9.5%权益,收购百事可乐旗下24家装瓶厂,康师傅将获得百事可乐旗下纯果汁品牌纯品康纳(Tropocama)、运动饮料Gatorade在中国的独家分销及销售权,而百事可乐碳酸饮料则由康师傅负责装瓶业务,两家公司共同制造及分销.

这验证了路透之前援引消息人士的报导.康师傅董事长魏应州在公告中称,相信双方战略联盟,将可"结合当地及全球的制造及分销专业知识,改善经营效率,降低成本;透过(康师傅)分销专长,为PepsiCo(百事)的全国零售及食物服务客户提供更佳的本地化服务."

根据Euromonitor资料,至2010年可口可乐在中国软性饮料市占率为16.8%,康师傅以14.4%位居第二,第三则是杭州娃哈哈集团7.2%,第四是百事可乐的5.5%.

**强强结合**

市场听闻康师傅与百事可乐洽谈合作已有数年之久,主因百事可乐在中国获利情况并不理想.双方在业务上进一步合作,以百事可乐的品牌知名度,和康师傅掌握内地通路的经验,将会是"强强结合".

"此交易已经谈了大约三年,过程相当久,"一消息人士说.

另一不愿具名的台资券商分析师也称,"(双方合作)康师傅可以引入西方的技术和管理,对百事可乐来说,康师傅拥有比较好的通路经营,双方都有利."

不过他认为百事可乐不太可能全部出售在中国的业务,"虽然他们在中国表现并不好,百事还是有很强的品牌."

康师傅将以全资拥有的康师傅饮品9.5%股权参与此交易,出售的视作收益估计约为2.57亿美元.百事可乐并可透过认购康师傅发行的期权,提高对康师傅饮品的持股,使其对康师傅使得对于康师傅饮品控股的权益增至20%.假设于2011年行使该期权,估计出售收益为9.97亿美元.

康师傅饮品控股现时估值约150亿美元,

康师傅在香港股票以及在台湾上市的存托凭证(TDR)今日暂停交易,该公司今早在联交所公告称因有涉及价格敏感交易待披露而停牌;康师傅在香港周四收报20.80港元,过去一个月来上涨9.7%.

**康师傅网络绵密**

随着经济高速成长,中国内地消费能力大增,使得1992年由一家台湾小型油脂加工厂跨入方便面领域的康师傅,成为一家市值超过150亿美元的公司,股价也在过去10年大涨约20倍.

一家负责消费行业的投行人士表示,"康师傅在零售网络具有优势,他们不只在一线城市,在二、三级城市也有绵密的网络,有能力行销百事这个品牌."

康师傅所属的顶新集团,由出生于台湾中部的魏应州、魏应交、魏应充以及魏应行四兄弟共同创立.家族原本经营一家小型油脂加工厂,生产方便面生产原料--棕榈油以及蓖麻油等.1980年代末魏应州赴大陆设厂,初期仍以油脂类产品为主,1992年跨进方便面产业,推出以"康师傅"为品牌的袋面及容器面,自此建立市场龙头地位.

康师傅在1999年引入三洋作为策略夥伴,双方各持股约33%,业务仍由顶新主导.

目前康师傅旗下产品包括方便面、包装水、茶饮以及糕饼等,在中国内地茶饮品与方便面市占率均超过五成,包装水则是约25%,均为最大业者;其稀释果汁市占率则是在20%,位于可口可乐之後.

受原材料上涨以及人工成本升高等影响,康师傅2011年中期毛利率下滑至26.14%,较上年同期跌4.89个百分点;其中方便面毛利率较上年同期下降2.6个百分点至25.11%,饮品毛利率较去年同期降6.42个百分点至26.71%.

至2011年6月止,康师傅产品分项中,饮料占总营收约58%,方便面则是39%,糕饼及其他共约3%.(完)

--审校 乔艳红

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