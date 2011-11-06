中国称欧洲有能力解决债务危机

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月6日电---中国外交部部长杨洁篪表示，中国相信欧洲有能力解决债务危机，称欧元区的稳定对全球经济复苏至关重要。
在周六晚间就中国国家主席胡锦涛参加20国集团（G20）戛纳峰会发表的声明中，杨洁篪没有提到增加对欧洲投资。
杨洁篪在外交部网站发表的声明中称：“我们相信欧洲完全有智慧、有能力解决债务问题。中国一直支持欧洲为应对国际金融危机冲击、实现经济复苏作出的努力。”
杨洁篪表示，胡锦涛在此行中强调欧洲经济实现复苏发展，世界经济才能实现复苏发展。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。