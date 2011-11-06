林毅夫：欧洲应自行解决债务危机

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京11月4日电---世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫周四在北京称，欧盟应自行解决其债务问题，不应对中国出手援助欧洲寄予过多希望。
林毅夫在接受记者采访时表示，他认为欧洲有足够的资源和“智慧”解决欧债危机。
他表示，正如中国国家主席胡锦涛所言，问题发生在欧洲国家，当然欧洲首先应承担责任。
中国可以提供一些帮助，但基本责任在于欧洲。
但他淡化了欧债危机可能引发世界经济二次衰退的风险。
“欧洲有足够的资源和智慧解决欧债危机，如此世界经济不会陷入再次衰退。”他说道。
当被问及世界银行是否会向欧洲国家提供贷款或建议时，林毅夫表示，这是国际货币基金组织(IMF)在做的事。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。